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Yıldırım Kaya, okul alışverişine çıktı, bir aylık fiyat farkına dikkat çekti: "Maliyetler 35 günde bin 664 TL arttı"

Yıldırım Kaya, okul alışverişine çıktı, bir aylık fiyat farkına dikkat çekti: 'Maliyetler 35 günde bin 664 TL arttı'
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 35 gün arayla aynı kırtasiyeye giderek aynı ürünleri aldı ve 35 günde yaşanan artışa dikkat çekti. Kaya, "10 Ağustos'ta 9 bin 187 TL olan birinci sınıf kırtasiye sepeti, 14 Eylül'de 10 bin 852 TL'ye çıktı. Aynı sepet, aynı ihtiyaçlar, sadece 35 günde bin 664 TL, yani yüze 18,12 artış" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 35 gün arayla aynı kırtasiyeye giderek aynı ürünleri aldı ve 35 günde yaşanan artışa dikkat çekti. Kaya, "10 Ağustos'ta 9 bin 187 TL olan birinci sınıf kırtasiye sepeti, 14 Eylül'de 10 bin 852 TL'ye çıktı. Aynı sepet, aynı ihtiyaçlar, sadece 35 günde bin 664 TL, yani yüze 18,12 artış" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, bir kırtasiyeye giderek bir çocuğun ihtiyacı olan okul malzemelerini satın aldı. Aynı ürünleri yaklaşık bir ay önce aldığını söyleyen Kaya, bir ayda yaşanan fiyat artışını tepki gösterdi.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada 35 gün içerisinde kırtasiye ürünlerine bin 664 lira zam geldiğini belirten Kaya, "Bu iki video arasında sadece 35 gün yok. Bu iki video arasında, eğitimin kamusal bir hak olmaktan çıkarılıp ailelerin sırtına yüklenmesinin hikayesi var. 10 Ağustos'ta 9 bin 187 TL olan birinci sınıf kırtasiye sepeti, 14 Eylül'de 10 bin 852 TL'ye çıktı. Aynı sepet, aynı ihtiyaçlar, sadece 35 günde bin 664 TL, yani yüze 18,12 artış" ifadelerini kullandı.

İktidarın enflasyon açıklamalarını eleştiren Kaya, "İktidar bize enflasyonu tablolarla anlatmasın. Biz enflasyonu fişle gösteriyoruz. Birinci sınıfa başlayacak bir çocuğun temel eğitim ihtiyaçları 35 günde yüzde 18,12 pahalanıyorsa, artık yalnızca kırtasiye fiyatlarını değil, çocukların eğitim hakkına erişimini konuşmak zorundayız" açıklamasını yaptı.

Özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini ifade eden Kaya, "Bir çocuğun eğitim hakkı, anne babasının gelirine bırakılamaz. Hiçbir çocuğun geleceği ailesinin cüzdanına bağlı olamaz. İşte bu yüzden kamusal eğitim cumhuriyeti diyorus. Eğitim haktır. Kamusal olmalıdır. Parasız olmalıdır. Her çocuk için eşit olmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA
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