Haberler

Yılbaşı Kutlamalarının Vazgeçilmezi: Yapay Çam Ağacı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yılbaşı kutlamalarında yapay çam ağaçlarının fiyatları 350 lira ile 15 bin lira arasında değişiyor. Süslemelerle birlikte toplam maliyet 2 bin 200 lira ile 20 bin lira arasında olabiliyor. Yapay çam ağaçlarına ve süsleme malzemelerine olan talep artış gösteriyor.

Yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmezi 'yapay çam ağacı'

YILBAŞI kutlamasında tercih edilen yapay çam ağacı, 350 liradan 15 bin liraya kadar alıcı buluyor. Yılbaşı ağacının fiyatı, süslemeler de eklendiğinde 2 bin 200 lira ile 20 bin lira arasında değişiyor.

Yılbaşı gecesi için otel, restoran ya da evlerde kutlama hazırlıkları başladı. Yılbaşını evde kutlamak isteyenler, hediyelik eşya satışı yapan mağazalar ile online alışveriş sitelerine yoğun ilgi gösterdi. Mağazalarda son 2 hafta evinde yılbaşı kutlayacakların süsleme eşyası satın alma telaşı başladı. Mağazalarda yapay çam ağaçları, 350 lira ile 15 bin lira arasında satışa sunuldu.

YILBAŞI AĞACI SÜSLEMENİN MALİYETİ

Süsleme için alışveriş yapanların en çok tercih ettiği 150 santimetre boyundaki yapay çam ağacı, 2 bin 450 liradan alıcı buluyor. 180 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı 3 bin 250, 3 metre boyundaki 15 bin liradan satılıyor. Yılbaşı ağacı süslemelerinde genellikle kullanılan 6'lı çan 245 lira, 4'lü süs tren 245, 6'lı top 125, 4'lü küçük Noel Baba maketi 175, 12'li fiyonk 60 lira, ağaç tepeliği 300, LED ışık 245 liradan satılıyor.

YILBAŞI AĞACINDA EN ÇOK TALEP EDİLENLER

Hediyelik eşya satışı yapılan mağazanın sorumlusu Behice Öztürk, geçen yıla göre yapay çam ağacıyla süsleme malzemelerinin fiyatının yaklaşık yüzde 40 arttığına değindi. Öztürk, "Evde hazırlanacak yapay yılbaşı ağacının maliyeti, süslemeleri de eklendiğinde 2 bin 200 lira ile 20 bin lira arasında değişiyor. Süsleme için Noel Baba maketleri, renkli toplar, çok sıra ışık, yıldızlar, renkli küreler, çam dalları, çelenkler en çok tercih edilen malzemeler. İsteğe göre yılbaşı süslemesinin maliyeti daha da artabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Sinan Engin derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim

Derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

Görüntü İstanbul'dan! Pencereleri uçuruma açılıyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.