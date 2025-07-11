Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hayatını kaybetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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