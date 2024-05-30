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Yığılca'da Orman Köylüleri İçin Yeni Bal Ormanı Oluşturuldu

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Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman köylüleri için ilçede yeni bir bal ormanı oluşturuldu. Paşabükü mevkisindeki 143 hektarlık alana kurulan bal ormanı, arıcılık faaliyetlerinin çoğaltılması ve gelirin artırılması amacıyla kullanıma açıldı. Bakım çalışmaları devam ederken, arıcılar bal ormanına yerleşerek çalışmalarına başladı. Üreticilerin bal ormanı sayesinde kovan sayılarını artırıp daha fazla gelir elde etmeleri bekleniyor.

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünce orman köylüleri için ilçede yeni bal ormanı oluşturuldu.

Orman köylüsünün gelirinin artırılması ve bölgedeki zengin bitki örtüsünden faydalanarak arıcılık faaliyetlerinin çoğaltılması amacıyla Paşabükü mevkisindeki 143 hektarlık alana kurulan bal ormanı, kullanıma açıldı.

Bakım çalışmaları devam ederken, arıcılar bal ormanına yerleşerek çalışmalarına başladı.

Üreticilerin bal ormanı sayesinde kovan sayılarını artırıp daha fazla gelir sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Yığılca Tarım Çevre Doğa Ekonomi Güncel Haberler

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