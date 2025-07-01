Yığılca'da Damperli Kasalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olağan genel kurulu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Damperli Kasalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olağan genel kurulu yapıldı.

Yığılca Şehit Metin Uysal Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen olağan genel kurula kooperatif üyeleri katıldı.

Yoklamayla başlayan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Divan heyetinin seçiminin ardından kooperatifin gelir gider bilançoları okunarak ibra edildi.

Yapılan oylama sonucu mevcut başkan Bayram Kaptan, güven tazeledi.

Kaptan'ın yönetim kurulunda Çetin Şen, Ruhi Kartal, Murat Topkara, Cengiz Süner, Muhammet Türkyılmaz, Hasan Mandıralı, denetim kurulunda ise Veysel Uğurlu, Enes Çoban, Sedat Özdemir yer aldı.

Kaptan, "Güveninize layık olmak için birlik ve dayanışma içinde, daha güçlü bir kooperatif olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.