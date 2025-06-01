Yeşilyurt'ta Dolu Yağışı Tarımı Olumsuz Etkiledi
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı, özellikle köylerde etkili oldu ve yetkililer, tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapacağını açıkladı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Öğleden sonra başlayan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı.
Yağış özellikle, Yeşilyurt ilçesinin köylerinde etkili oldu.
Yetkililerin, ilçedeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapacağı bildirildi.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel