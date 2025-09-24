Yeşilyurt Belediyesi 200 milyon liralık 21 temizlik aracını hizmete aldı

Malatya'nın merkez Yeşilyurt Belediyesi, ilçedeki temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 200 milyon lira değerindeki 18 çöp kamyonu, 2 arazöz ve 1 yol süpürme aracını hizmete aldı.

Kamyonların hizmete alınması dolayısıyla belediye önünde düzenlenen törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, toplam değeri 200 milyon lira olan 21 yeni temizlik aracıyla birlikte Yeşilyurt'u ayağa kaldırma hedefine güçlü bir katkı daha sunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bakanlar, milletvekilleri, Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile Malatya'yı kalkındırmak için başlattıkları seferberliğin devam ettiğini dile getiren Geçit, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği kenti hızla ayağa kaldırdıklarını belirtti.

Temiz bir Yeşilyurt'un gelecek nesillere bırakacakları en büyük miras olacağını dile getiren Geçit, yeni araçlarla temizlik hizmetlerindeki kalite standardını arttıracaklarını ve temizlik hizmetlerindeki araç filosunun da 76'ya yükselmiş olacağını ifade ederek, "Bu takviyelerle araç filomuzu yüzde 40 seviyesinde yenilemiş olduk. İlçe genelindeki tüm hizmetlerde kullandığımız toplam 264 aracımızla birlikte hemşehrilerimize en iyi hizmetleri ulaştırıyoruz. İlçemizin farklı noktalarında deprem konutları yapılıyor. Bizler de bu alanların temiz olması, çöplerin alınması ve caddelerin temizlenmesi için ekiplerimizi seferber ettik. Yeni araçlarımızla birlikte çalışanlarımızın hem yükünü hafifleteceğiz hem de çalışma alanlarımızı genişleteceğiz." dedi.

Vali Seddar Yavuz, Yeşilyurt Belediyesinin yeni araçlarının hayırlı olmasını dileyerek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından yaraların sarılması için yoğun bir çalışma döneminden geçtiklerini, vatandaşların yüzlerinde tebessüm oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise temizlik araçlarının hayırlı olmasını dileyerek, Malatya'nın yeni yatırımlarla hızla ayağa kalktığını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Ali Bakan da Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit'e hizmetleri için teşekkür etti.

Yeşilyurt Müftüsü Hüseyin Bayrak'ın dua etmesi ve protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesinin ardından araçlar, Temizlik İşleri Müdürlüğünün hizmetine sunuldu.