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Yeşilırmak'ta Balık Ölümleri Tespit Edildi

Yeşilırmak'ta Balık Ölümleri Tespit Edildi
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Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta, suyun renginin değişmesiyle birlikte çok sayıda balık ölümleri görüldü. Yetkililer, vatandaşları ölü balıkları toplamamaları konusunda uyardı ve inceleme başlattı.

Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta balık ölümleri tespit edildi.

Irmağın Hacılar Meydanı mevkisinden geçen bölümünde suyun renginin değişmesinin ardından yüzeye çok sayıda balık çıktı.

Ölü balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.

Polis ve zabıta ekipleri, balıkların toplanmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ırmağın renginin koyulaşması ve yavru balıkların yanı sıra yaklaşık 1 kilogram ağırlığında ölü balıkların kıyıya vurmasıyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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