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Yeşilay şanlıurfa Şubesi basın mensuplarıyla bir araya geldi

Yeşilay şanlıurfa Şubesi basın mensuplarıyla bir araya geldi
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Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen eğitim, spor ve farkındalık çalışmalarını basın mensuplarıyla paylaştı. Şube Başkanı Aziz Çiftçi, toplumun tüm kesimlerini ortak sorumluluğa davet etti.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesince bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve etkinlikler değerlendirildi.

Karaköprü'de bir otelde kentte görev yapan basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen buluşmada konuşan Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, yapılan çalışmalar ve etkinlikleri anlattı.

Eğitimden spora, farkındalık çalışmalarından sosyal projelere kadar birçok alanda önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Çiftçi, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Özellikle çocuklar ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerini aktaran Çiftçi, bağımlılıkla mücadelede destek veren tüm kurumlara, gönüllülere ve basın mensuplarına teşekkür ederek, toplumun her kesimini Yeşilayın çalışmalarına destek olmaya davet etti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
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