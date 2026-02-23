Haberler

2026 Yeşilay Pickleball İşitme Engelliler Şampiyonası Atakum'da Gerçekleştirildi

2026 Yeşilay Pickleball İşitme Engelliler Şampiyonası, Yeşilay Spor Kulübü Samsun öncülüğünde Atakum Sporcu Fabrikası'nda gerçekleştirildi.

İşitme engelli sporculara yönelik düzenlenen şampiyonaya 48 sporcu katıldı. Organizasyon, sporcuların rekabet ortamında performanslarını sergilemelerine ve spor aracılığıyla sosyal etkileşimlerini artırmalarına imkan sağladı.

Karşılaşmalarda sporcuların yüksek motivasyonu ve fair-play anlayışı dikkati çekti.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Pickleball Samsun Derneği Başkanı Semih Üzer tarafından verildi.

Ödül töreninde sporun birleştirici gücüne ve engelli bireylerin spora erişiminin artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Organizasyonun hem sportif başarı hem de toplumsal farkındalık açısından örnek bir etkinlik olduğu belirtilirken, pickleball branşının Samsun'da yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
