Samsun'da Yeşilay gönüllüleri ile bisiklet tutkunları bağımlılık konusunda farkındalık için ok attı

Güncelleme:
Samsun'da Yeşilay gönüllüleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nda bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu, okçuluk etkinliği ve çeşitli spor organizasyonları düzenledi.

Samsun'da Yeşilay gönüllüleri ile bisiklet tutkunları, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak için ok attı.

Yeşilay Spor Kulübü, Yeşilay Haftası dolayısıyla bisiklet turu, okçuluk, satranç turnuvası ve pickleball şampiyonası düzenledi.

Yeşilay gönüllüleri ve Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu üyeleri, Samsun Valiliği önünde bir araya gelerek İlkadım Okçuluk Tesisleri'ne kadar pedal çevirdi.

Burada okçuluk tesisini gezen grup, daha sonra bağımlılığa dikkati çekmek için ok atışı yaptı.

Gönüllüler ve bisiklet topluluğu üyeleri, Samsun Satranç Salonu'ndaki turnuvanın açılışını da gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında bir alışveriş merkezinde pickleball şampiyonası da düzenlendi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, AA muhabirine, Yeşilay Haftası kapsamında sportif faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bağımlılığa karşı ok attıklarını belirten Güneş, "Bugün Yeşilay Haftası'nın son günü ama biz 2026 yılını, 'Bağımsızlık Yılı' ilan edildiği için bağımlılıklarla mücadele kapsamında geçireceğiz." dedi.

Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Efe Berkay Uzun ise okçuluk üzerinden çok anlamlı bir farkındalık mesajı verdiklerini dile getirerek, "Okçuluk hedefe odaklanmayı, sabrı, disiplini ve öz denetimi öğreten çok değerli bir spor dalıdır. Bağımlılıkla mücadelede de en önemli mesele, gençliğin yönünü doğru hedeflere çevirmektir. Bu nedenle verdiğimiz mesaj çok açık. Okumuz hedefe, mesajımız sağlıklı ve bağımsız bir geleceğe." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
