Yeşilay'dan Sporculara Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Yeşilay Samsun Şubesince 60 branştan 60 sporcuya bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Atakum Olimpik Havuz tesisinde düzenlenen eğitimde sporculara tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılıklarının zararları, uzak durma ve kurtulma yöntemleri anlatıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Perçin, AA muhabirine, spor yapan gençleri bağımlılıktan uzak tutmak istediklerini, bu nedenle farkındalık eğitimi düzenlediklerini söyledi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 17 ilçede bağımlılıklarla ilgili çalışma yürüttüklerini belirterek, "Eğitimlerle çocuklarda, gençlerde farkındalık oluşmasını sağlıyoruz. Bu farkındalığı oluşturduğumuz zaman çocuklar zaten kendilerini şekillendirmeye başlıyor. Bizim amacımız rol model oluşturmak. Burada müdürlerimiz, antrenörlerimiz var. Örnek olarak çocuklar bunları gördükçe kendilerini geliştirmeye başlıyor. Biz genel bir farkındalık oluşturup, genel bilgilendirme yapıyoruz ve daha çok bu konuda teşvik etmek istiyoruz." diye konuştu.