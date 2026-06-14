Milli maçın ardından Tarihi Yarımada'da pedal çevirdiler
13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 81 ilde eş zamanlı düzenlendi. İstanbul'da katılımcılar önce dev ekranda Türkiye-Avusturya maçını izledi, ardından Tarihi Yarımada'da 20 kilometre pedal çevirdi.
Yeşilay Genel Merkezi tarafından 13'üncü kez düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu bugün 81 ilde gerçekleştirildi. İstanbul'da tura katılmak isteyenler, günün erken saatlerinde Sepetçiler Kasrı'nda bir araya geldi. Saat 07.00'de dev ekranda yayınlanan Türkiye- Avusturya maçını izleyen katılımcılar, karşılaşmanın ardından bisiklet turuna başladı. Sepetçiler Kasrı'ndan başlayan tur; Karaköy, Beşiktaş, Balat ve Eyüpsultan güzergahını takip ederek yeniden Sepetçiler Kasrı'nda sona erdi. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki parkur, 1,5 saatte tamamlandı. Bisiklet turu dron ile havadan görüntülendi.