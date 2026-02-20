Haberler

'Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nda 2026 başvuruları başladı

'Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nda 2026 başvuruları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın 2026 başvuru döneminin açıldığını duyurdu. Her yatırım için 301 milyon TL'ye kadar nakdi destek ve %50 vergi indirimi sağlanacak.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Yerel Kalkınma Hamlesi Programı' kapsamında 2026 başvuru döneminin başladığını duyurdu.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, program kapsamında her bir yatırım için 301 milyon TL'ye kadar nakdi ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi desteklerinin verileceğini açıkladı. Bakan Kacır, "Doğudan batıya, kuzeyden güneye topyekun kalkınma. Türkiye'nin üretim altyapısını güçlendiren, illerimizin potansiyelini katma değerli yatırımlara dönüştüren Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında 2026 başvuru dönemi başlıyor. 81 ilde 324 yatırım konusu, her bir yatırım için 301 milyon TL'ye kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi. İl bazlı belirlenen öncelikli yatırım alanlarını destekleyeceğiz. Katma değerli üretimi ve nitelikli istihdamı artıracağız. Yerel kalkınma vizyonunu sürdürülebilir ve somut projelerle hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başvuru sürecine ilişkin detaylara ise 'yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın

100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı

Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakamın istediği oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti
'Yasak aşk' iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif

Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif! Anne aracı olmuş
İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade! Maddeyi böyle temin ediyormuş
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek

Galatasaray'ın maçı ertelenecek! Nedeni de belli
Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti
Okan Buruk için sözleşme yanıtı

Galatasaray taraftarının merakla beklediği soru yanıt buldu
Murat Dalkılıç'ın ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz

İfadesinde geçen ünlü Türk teknik direktörün ismi şaşırttı