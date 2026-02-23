Haberler

Bakan Bayraktar: "Yenilenebilir Enerji Payını Yüzde 62,5'e Taşıyarak Yerli Kaynaklarımızla Arz Güvenliğimizi Güçlendiriyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin toplam kurulu gücünde yenilenebilir enerji payının yüzde 62,5'e ulaştığını ve bu gelişmenin arz güvenliğini güçlendirdiğini açıkladı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Toplam kurulu gücümüz içindeki yenilenebilir enerji payını yüzde 62,5'e taşıyarak yerli kaynaklarımızla arz güvenliğimizi güçlendiriyor ve enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlara ilişkin, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son 23 yılda yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Güneş ve rüzgarda neredeyse sıfır olan kurulu gücümüzü ocak ayı sonu itibarıyla 40 bin megavatın üzerine çıkardık. Böylece, güneş ve rüzgarda 120 bin megavat hedefimizin üçte birini de gerçekleştirmiş olduk. Toplam kurulu gücümüz içindeki yenilenebilir enerji payını yüzde 62,5'e taşıyarak yerli kaynaklarımızla arz güvenliğimizi güçlendiriyor ve enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz."

