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Yenikarpuzlu'da Spor Gelişimi İçin Önemli Ziyaret

Yenikarpuzlu'da Spor Gelişimi İçin Önemli Ziyaret
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Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü ve Spor Kulübü Başkanı Turgay Pektaş, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nı ziyaret ederek spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin spor imkanlarının artırılması üzerine görüşmelerde bulundular.

Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü ile Yenikarpuzlu Spor Kulübü Başkanı Turgay Pektaş, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Köprü, Pektaş ve Spor Toto yetkilileri ziyarette spor faaliyetlerine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Aktaş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, beldenin spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin daha iyi imkanlarla spor yapabilmesi adına önemli bir adım attıklarını kaydetti.

Görüşmelerin sonucunda projelerin hız kazanması ve gerekli desteğin sağlanması yönünde olumlu gelişmelerin beklediklerini belirten Aktaş, spora ve sporculara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

İpsala'da geleneksel çocuk oyunları şenliği

İpsala Kaymakamlığı himayelerinde düzenlenen 11. İpsala Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği başladı.

İpsala Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şenliklere ilk ve orta okul öğrencileri katıldı.

Geleneksel oyunları öğrenen ve oynayan çocuklar yeteneklerini sergiledi. İlk gün etkinlikleri "El değdirerek bayrak koşusu" adlı oyunla sona erdi.

İpsala'da çeltik ekimi başladı

İpsala'da üretici Hasan Yavaş ilçede bu yılın ilk çeltik ekimini gerçekleştirdi.

İpsala Genç İşadamları Derneği Başkanı Yavaş, setiçi mevkisindeki tarlasında çeltik ekimi yaptı.

Sezonun hayırlı olmasını dileyen Yavaş, üretime devam ettiklerini, bereketli bir sezon beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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