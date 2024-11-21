Yenidoğan Çetesi Davası Duruşması Devam Ediyor

09.30 - Yenidoğan Çetesi Davası duruşması 4'üncü gününde Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, kasım ayı tüketici güven endeksini ve yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.(ANKARA)

10.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ – ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.30- TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Tarihi Elektrik Fabrikası arazisi için özelleştirme idaresi tarafından yaptırılan planlama çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- TBMM Genel Kurulunda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.(ANKARA)

14.00 - 14.30- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kasım ayı faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

15.00 - CHP heyetinin, Demokrasi Nöbeti Esenyurt'ta devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

16.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, ekonomi turu kapsamında Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulunacak. Karatepe, ekonomi turuna ilişkin CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / KAHRAMANMARAŞ)

- Ankara Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirme kararı alınmasına karşı çıkan işçilerin kendilerini madene kapatmalarının ardından gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…