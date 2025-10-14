Yeniden Refah Partisi Cezaevlerindeki Doluluk Oranını Değerlendirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, cezaevlerinde doluluk oranının arttığını söyledi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partilerinin, Ankara'da 16 Kasım'da yapılacak 3. Olağan Büyük Kongresi'ne yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirten Kılıç, kongreye 100 bin kişinin katılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'deki cezaevlerinde doluluk oranlarının arttığını belirten Kılıç, "Cezaevlerimizin kapasitesi bugün itibarıyla 304 bin 886, tutuklu ve hükümlü sayısı 420 bin 904, doluluk oranı yüzde 138." ifadesini kullandı.

Kılıç, yasa dışı bahis firmalarına yönelik operasyonları desteklediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yasa dışı bahislerin sektörel büyüklüğü 100 milyarlarca liranın üzerine çıkmış bulunmakta. Hem bahis adı altında kumar oynatıyorlar hem vergi kaçırıyorlar hem de hesaplarını kullandıkları milyonlarca vatandaşımızın kişisel verilerini yurt dışındaki suç ortaklarıyla paylaşıyorlar. Bu suç örgütleri derhal spordan dışlanmalıdır. Tabelaları stadyumlardan indirilmeli, markaları formalardan silinmelidir. Kim olduklarını devlet de biliyor, spor sektörü de biliyor."

Suat Kılıç, Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin sürecin de takipçisi olacaklarını dile getirdi.