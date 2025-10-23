Yeniçağa'da Tarım Arazilerinin Kiralanması İçin Protokol İmzalandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki işlenmeyen tarım arazilerinin kiralanması için protokol imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesi" uygulaması kapsamında ilk kiralama işlemi Yeniçağa'da gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ndeki protokol imza törenine, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, Yeniçağa Tarım ve Orman Müdürü Engin Konuk, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Tarık Güler ve üreticiler katıldı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Konuk, uygulamanın uzun süredir atıl durumda kalan tarım arazilerini üretime kazandırmayı hedeflediğini belirterek, "Üreticilerimiz artık boş duran arazileri kiralayarak tarımsal üretime katkıda bulunabilecek. Amacımız hem bölgedeki üretimi artırmak hem de yerel ekonomiye canlılık kazandırmak. İlk kiralama ile sürecin hızla uygulanabileceğini gösterdik. Önümüzdeki dönemde diğer ilçelerde de benzer çalışmalar yapılacak ve üreticilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, üretim potansiyeli bulunan tüm atıl tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Öğrenciler aileleriyle belgesel izledi

Yeniçağa ilçesinde Mehmet Çelik İlkokulu ve Ortaokulu, öğrencilerin aileleriyle öğrenme sürecine katılımını güçlendirmek amacıyla "Ailece Belgesel İzleme ve Bilgi Yarışması" isimli projeyi hayata geçirdi.

Okul Müdürü Fatih Mehmet Gülmez liderliğinde yürütülen proje, öğrencilerin aileleriyle nitelikli zaman geçirmesini, bilgiye dayalı tartışma kültürü geliştirmesini ve eğlenerek öğrenmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında veliler ve öğrenciler, belirli aralıklarla seçilen kısa ve öğretici belgeselleri evlerinde izledikten sonra okulun çevrimiçi ortamında düzenlenen bilgi yarışmasına katılıyor.

Gülmez, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Uzun kış akşamlarını ailelerin birlikte öğrenme fırsatına dönüştürmek istedik. Çocuklar yalnızca ekran karşısında değil, anne-babalarıyla öğreniyor, yorumluyor, tartışıyor. Böylece öğrenme sadece okulda değil, evde de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Projenin ilk etkinliğinin, "Arısız Bir Dünyanın Mars'tan Farkı Yok" adlı yapımla başladığı ve düzenlenen yarışmaya 66 ailenin katıldığı bildirildi.

Aşçı adayları duayen aşçı ile buluştu

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, mutfak sanatları alanında duayen olarak kabul edilen Ahmet Ateşoğlu ile buluştu.

Okulun konferans salonunda yapılan etkinlikte, Ateşoğlu öğrencileriyle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştı.

Ateşoğlu, gastronomi alanındaki tecrübelerini anlatarak, öğrencilere mesleki gelişimlerinde yol gösterici tavsiyelerde bulundu, meslekte başarıya giden yolda disiplin, sabır ve sürekli öğrenmenin önemini vurguladı.