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Yeni Zelanda Ticaret Bakanı McClay, Hindistan ile anlaşmanın yürürlüğe girdiğini söyledi

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Yeni Zelanda Ticaret Bakanı McClay, Hindistan ile anlaşmanın yürürlüğe girdiğini söyledi
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Yeni Zelanda Ticaret ve Yatırım Bakanı Todd McClay, Hindistan ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının salı günü yürürlüğe girdiğini söyledi. McClay, bu anlaşmayla Yeni Zelanda'nın Hindistan'a ihracatının yaklaşık yüzde 57'sinin artık gümrük vergisinden muaf olduğunu belirtti.

WELLİNGTON, 20 Ekim (Xinhua) -- Yeni Zelanda Ticaret ve Yatırım Bakanı Todd McClay, Hindistan ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının salı günü yürürlüğe girmesiyle Yeni Zelandalı ihracatçıların anlaşmadan yararlanmaya başlayabileceğini söyledi.

Yeni Zelanda'nın Hindistan'a ihracatının yaklaşık yüzde 57'sinin artık gümrük vergisinden muaf olduğunu kaydeden McClay, bu oranın zamanla yüzde 82'ye yükseleceğini, mevcut ihracatın yüzde 95'ine uygulanan gümrük vergilerinin ise nihayetinde tamamen kaldırılacağını veya azaltılacağını belirtti.

Açıklamada, anlaşmayla koyun eti, yün ve kömürün yanı sıra ormancılık ve ahşap ürünleri ihracatının yüzde 95'inden fazlasına uygulanan gümrük vergilerinin kaldırıldığı bildirildi. Anlaşmanın ayrıca elma, kivi ve süt albüminleri için tercihli kota uygulamasından yararlanma imkanı sağladığı, gümrük vergilerinde ikinci tur indirimlerin ise 1 Ocak 2027'de yürürlüğe gireceği kaydedildi.

McClay, Yeni Zelanda şaraplarının Hindistan'a ihracatında daha önce yüzde 150'ye kadar çıkan gümrük vergilerinin 10 yıl içinde yüzde 25 veya yüzde 50'ye düşürüleceğini söyledi.

Bakan, iki ülkenin müzakerelere Mart 2025'te başladığını ve görüşmeleri 9 ay içinde tamamladığını belirtti. Anlaşma, müzakerelerin başlamasından 19 ay sonra yürürlüğe girdi.

McClay, anlaşmanın Yeni Zelandalı ihracatçıların pazarlarını çeşitlendirmelerine yardımcı olacağını ve 10 yıl içinde ihracat değerini iki katına çıkarma hedefine katkı sağlayacağını ifade etti. Bakan ayrıca, Yeni Zelanda Ticaret ve Girişim Ajansının ihracatçıların anlaşmadan yararlanmalarına yardımcı olmak amacıyla danışmanlık, pazar analizi ve Hindistan'daki iş bağlantılarını içeren bir destek programı yürüttüğünü belirtti.

Kaynak: Xinhua
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