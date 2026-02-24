Haberler

Yeni Zelanda, Rusya'nın gölge filosundaki 100 gemiye yaptırım uygulayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Rusya'nın gölge filosundaki 100 gemiye yaptırım uygulanacağını duyurdu. Peters, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yasa dışı işgalinin sebeplerini ve sonuçlarını vurguladı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova hükümetinin gölge filosundaki 100 gemiye yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Yeni Zelanda hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Peters'ın, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yılına ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Yeni Zelanda'nın Ukrayna'ya 8 milyon Yeni Zelanda doları yardım sağlayacağını belirten Peters, " Rusya'nın yasa dışı ve sebepsiz işgali, Ukrayna'yı mahvetti, Avrupa'yı istikrarsızlaştırdı ve bölgemizin güvenliğini etkiledi." ifadesini kullandı.

Moskova hükümetine karşı 34'üncü tur yaptırımları da açıklayan Peters, bu kapsamda Rusya'nın gölge filosu olarak anılan 100 gemiye yaptırım uygulanacağını kaydetti.

Rusya, "gizli gölge filo" kullanmakla suçlanıyor

Avrupalı ülkeler, Rusya'yı Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan "gizli bir gölge filo" kullanmakla suçluyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu hedef alan yaptırımlar uyguluyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste