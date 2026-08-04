Mega soygun: 49.6 milyar lira garanti ödemesi

(ANKARA) - Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2026 Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na göre, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan karayolu projelerinde araç geçiş garantilerinin tutturulamaması nedeniyle yılın ilk altı ayında görevli şirketlere, 49 milyar 640 milyon 288 bin 997 lira ödeme yapıldığını belirterek, "Bunun adı mega soygundur" dedi.

Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen karayolu projeleri kapsamında görevli şirketlere yapılan garanti ödemelerine ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, "2026 Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nun 99'uncu sayfasındaki bütçe gerçekleşme tablosunu paylaşan Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"AKP tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan karayolu projelerinde, tutturulamayan araç geçiş garantileri nedeniyle Hazine'de açılan kara deliğin güncel boyutunu tespit ettik. 2026'nın ilk 6 ayında Hazine'nin görevli şirketlere yaptığı garanti ödemesi 49 milyar 640 milyon 288 bin 997 TL. Bunun adı mega soygundur."

Kaynak: ANKA