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YENİ Partili Bilici, kırtasiye için 3 bin 335 liralık harcama gerektiğini söyledi

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YENİ Partili Bilici, kırtasiye için 3 bin 335 liralık harcama gerektiğini söyledi
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YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, temel kırtasiye ihtiyaçları için bir öğrencinin yaklaşık 3 bin 335 liralık harcama yapması gerektiğini söyledi. Bilici, okul kıyafeti, beslenme ve ulaşımın bu rakama dahil olmadığını belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, temel kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışlarının aile bütçeleri üzerindeki yüküne dikkati çekerek, "Bugün bir öğrencinin yalnızca temel kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 3 bin 335 liralık bir harcama yapmak gerekiyor. Bu rakama okul kıyafeti, beslenme, ulaşım ve diğer eğitim giderleri dahil değil" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının maliyetini hesapladığı bir çalışma yaptı. Bilici, öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının ebeveynler üzerinde ektra bir yük oluşturduğunu belirterek, eğitime erişim sadece "okula kayıtlı olmak"la sınırlı kalmadığını vurguladı.

Bilici'nin piyasa fiyatları üzerinden hazırladığı listede; 5 temel defter, 1 suluk, 3 tahta kalemi, 2 yapıştırıcı, 1 kalem kutusu, oyun hamuru, sözlük, yazım kılavuzu yer aldı. Bilici, Llstenin toplam maliyeti 2 bin 370 TL olduğunu vurkularken, bu hesabın yalnızca temel kırtasiye ihtiyaçlarını kapadığı belirtti.

Bilici, hesaplamanın bir öğrencinin okula başlama maliyetinin tamamını yansıtmadığını vurgulayarak, "Bugün bir öğrencinin yalnızca temel kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 3 bin 335 liralık bir harcama yapmak gerekiyor. Bu rakama okul kıyafeti, beslenme, ulaşım ve diğer eğitim giderleri dahil değil. Yani ailelerin karşı karşıya olduğu gerçek maliyet, kırtasiye alışverişinin çok daha ötesinde" ifadelerini kullandı.

Bilici, eğitim döneminin başında ailelerin aynı anda birden fazla gider kalemiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, kırtasiye alışverişinin özellikle dar ve sabit gelirli haneler açısından bütçede önemli bir yük oluşturduğunu belirtti.

Bilici, "Eğitim Anayasa'ya göre bir hak. Ama daha çocuk sırasına oturmadan ailesinin önüne binlerce liralık fatura çıkıyorsa, eğitimde fırsat eşitliğinden söz edemeyiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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