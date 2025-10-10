Yeni Mühimmatlar ve Taktikler ile Türk Deniz Kuvvetleri'nin Gücü Artıyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, "Yeni geliştirdiğimiz TEBER mühimmatı, TOLON mühimmatı ve uzak mesafelere gidebilen KEMANKEŞ mühimmatının da hedefleri vurduğunu hep beraber izledik." dedi.

DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip etti.

Burada tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orgeneral Bayraktaroğlu, tatbikatın Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlıklarının koordinasyonunda başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tatbikatta, yeni sistem silah ve teçhizatın kullanımını gözlemlediklerini belirten Orgeneral Bayraktaroğlu, "Burada en önemli konu, dünya tarihinde ilk defa ve başka bir ülkede olmayan bir TB3 silah sisteminin de gerek gemiden kalkışını, gerekse mühimmat atışını da beraber izledik. Ayrıca yeni geliştirdiğimiz TEBER mühimmatı, TOLON mühimmatı ve uzak mesafelere gidebilen KEMANKEŞ mühimmatının da hedefleri vurduğunu hep beraber izledik." diye konuştu.

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da Türkiye'nin jeostratejik konumunun, güçlü bir deniz kuvvetini zorunlu kıldığını söyledi. Oramiral Tatlıoğlu, "Biz çok güçlü bir Deniz Kuvvetleri'yiz. Bugün aynı anda Karadeniz'de, Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de 92 savaş gemisi 66 deniz hava unsuru ve 16 bin 900 personelimizle Deniz Kuvveti tatbikatını icra etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Oramiral Tatlıoğlu, bu sabah fırkateynlerin, hücumbotların, gemiden kalkan helikopterlerin ve gemiden kalkan TB3'lerin atışlarını icra ettiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İHA'larımızın Deniz Kuvvetleri envanterine girmesiyle yeni taktikler geliştirdik. Gerek İHA'larımızı gerek insansız deniz araçlarımızı çok iyi kullanan bir Deniz Kuvvetleriyiz. Bildiğiniz gibi daha önce gemilerimizi yurt dışından ithal ederdik. Şu anda inşa ettiğimiz yerli ve milli fırkateynimiz, korvetimiz, karakol gemimiz, çıkarma gemilerimiz var. Aynı zamanda şu anda muhriplerimizi, milli denizaltımızı ve en büyüğü olan milli uçak gemimizi inşa ediyoruz."

Türk Deniz Kuvvetlerinin diplomasinin stratejik bir destek unsuru olduğunu anlatan Oramiral Tatlıoğlu, "Stratejik bir destek unsuru olarak biz Karadeniz'de, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de çok güçlüyüz. Özellikle Doğu Akdeniz'de her noktada denizaltılarımız, savaş gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız ve İHA'larımızla bulunmaktayız. Türk Deniz Kuvvetleri her geçen gün gücüne güç katmaktadır ve verilecek her görevi üstün bir başarıyla icra etmeye hazırdır." dedi.