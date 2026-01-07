Haberler

Albüm: Çin'in Chongqing Kentinde Üretilen Yeni Enerjili Araçları Taşıyan Yük Treni Ortadoğu'ya Doğru Yola Çıktı

Çin'in Chongqing kentinden yeni enerjili araçları taşıyan yük treni, 48 saat içinde Guangzhou'daki Nansha Limanı'na varacak. Araçlar burada Ortadoğu'ya gönderilmek üzere gemiye aktarılacak.

CHONGQİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Chongqing kentinde üretilen yeni enerjili araçları taşıyan yük treni, çarşamba günü yola çıktı. Trenin 48 saat içinde Çin'in güneyindeki Guangzhou'da bulunan Nansha Limanı'na ulaşması ve araçların burada Ortadoğu'ya giden bir gemiye aktarılması planlanıyor.

Önemli bir araç üretim merkezi olan Chongqing, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kenti ve güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Qinzhou kenti üzerinden, doğu ve güney yönlü demiryolu-deniz intermodal yük trenlerini istikrarlı bir şekilde işletiyor.

