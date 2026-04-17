Yeni düzenleme yürürlükte! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri kapsayan kanun teklifi ay başında TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Söz konusu düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte bedelli askerlik, ÖTV’siz araç, depremzedelere indirim ve sosyal haklara ilişkin birçok başlıkta değişikliğe gidildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ARTTI

Kanunla birlikte bedelli askerlik ücretine zam geldi. Daha önce 335 bin lira olan bedelli askerlik ücreti 417 bin liraya yükseltildi.

DEPREMZEDELERE PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ

6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde yürütülen projeler kapsamında önemli bir kolaylık sağlandı. Buna göre, konut ve iş yerleri için borçlandırma bedellerinin 31 Aralık 2026’ya kadar peşin ödenmesi halinde indirim uygulanacak. En fazla bir konut için yüzde 74, bir iş yeri için ise yüzde 48 indirim yapılacak.

BAHİS REKLAMLARINA VERGİ İNDİRİMİ KALDIRILDI

Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, şans ve bahis oyunlarına ait ilan ve reklam giderleri artık gider olarak yazılamayacak. Bu harcamalar vergi matrahından düşülemeyecek.

BES KATKISINA PRİM MUAFİYETİ

Yeni düzenlemeyle işverenlerin çalışanları adına yaptığı bireysel emeklilik katkı paylarının bir kısmı sosyal güvenlik priminden muaf tutulacak.

YEMEK YARDIMINDA YENİ DÜZENLEME

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, işyerinde yemek verilmediği durumlarda günlük 300 TL’ye kadar olan yemek yardımı prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

ÖTV’SİZ ARAÇTA KAPSAM GENİŞLEDİ

Engellilere yönelik ÖTV’siz araç satışında da kapsam genişletildi. Ortopedik engel oranı yüzde 40’ın üzerinde olan kişilere ÖTV’siz araç alım hakkı tanındı. Ortopedik engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler de 10 yılda bir kez bu haktan yararlanabilecek.

ARAÇ ALIMINDA ÜST SINIR BELİRLENDİ

ÖTV ve MTV’den muaf olarak satın alınabilecek araçlar için üst limit belirlendi. Buna göre araçların vergiler dahil toplam bedelinin 2 milyon 873 bin 900 TL’nin altında olması gerekiyor.

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR AÇIKLANDI

Yüzde 40 yerlilik şartı getirilen düzenleme kapsamında ÖTV’siz alınabilecek araçlar arasında Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR ile Hyundai i20 ve Bayon yer aldı.