Kredi çekip sıfır aldığı servis minibüsü arıza verdi; 24 kez servise götürdü

İstanbul'da personel taşımacılığı yapan Doğan Daniş, krediyle satın aldığı sıfır minibüsünün sürekli arıza yapmasından şikayetçi. Aracı 24 kez servise götürmesine rağmen sorun giderilmedi. Garantisi sona ermeden aracının değiştirilmesini talep eden Daniş, icralık duruma geldiğini belirtti.

İSTANBUL'da bir fabrikada personel taşımacılığı yapan Doğan Daniş'in 10 Ocak 2024'te kredi çekerek sıfır aldığı minibüs, motor arızası nedeniyle geçen sürede 24 kez götürüldüğü serviste onarılamadı. Daniş, "Aldıktan 1 sene sonra her gün arıza verdi. Tam 24 kez servise götürdüm. Aracın motor ışığı yanıyor, çekişten düşüyor. Aracımın değiştirilmesini talep ediyorum. Garantisi vardı ve bu ay bitiyor" dedi.

İstanbul'da bir fabrikada personel taşımacılığı yapan Doğan Daniş, 10 Ocak 2024'te kredi çekerek sıfır aldığı servis minibüsünün sürekli arıza yaptığını, aracı 24 kez yetkili servise götürmesine rağmen sorunun giderilmediğini söyledi. Araçtaki sorunun geçen sürede onarılamadığını ifade eden Daniş, "Aracı alırken daha 1 kilometrede bile değildi. Aldıktan bir sene sonra her gün arıza verdi. Tam 24 kez servise götürdüm. Aracın motor ışığı yanıyor, çekişten düşüyor. Her götürdüğümde bana sürekli aracın çeşitli arızalar nedeniyle bu ışığın yandığını söyleyip bir türlü düzeltemediler" dedi.

Aracını çalıştıramadığı için iş yeri ile yaptığı sözleşmenin de iptal edildiğini belirten Daniş, "Olay nedeniyle mağdur oldum. Kredi kartlarım, borçlarım ikiye katlandı. Neredeyse icralık duruma geldim. Servis bir türlü çözüm bulamadı. Aracımın değiştirmesini talep ettim. Bir türlü yardımcı olamadılar. Araca güvenip iş alırken sözleşme imzaladım. Benim bütün sözleşmelerim iptal oldu. O nedenle hak talebinde bulundum ama kimse yardımcı olamadı. Belki 40 kez de yetkili firmanın Bursa'daki yetkilileriyle de telefon görüşmeleri yaptım ancak çözüm yok. Araç bir gün çalışıyor, iki gün çalışmıyor. Yılbaşından bu yana aracım toplamda iki ay bile çalışmadı. Servis hakkında şikayetçi de oldum. Bana her servise götürdüğümde 'Hallediyoruz' diyorlar ama arıza tekrarlanıyor. Aracımın değiştirilmesini talep ediyorum. Garantisi vardı ve bu ay bitiyor" diye konuştu. Doğan Daniş'in avukatı Hikmet Bakır da 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' kapsamında ayıp bildirimi yapıldığını, noter aracılığıyla şirkete ihtarname gönderildiğini ancak yanıt alınamadığını ifade etti. Bakır, 26 Mayıs'ta İstanbul 17'nci Noterliği aracılığıyla gönderilen ihtarnamede, aracın satın alındığı günden bu yana bakımlarının yetkili serviste yapılmasına rağmen çeşitli nedenlerle sürekli arıza verdiği, 60 gündür serviste bekletildiğini ve müvekkilinin personel taşımacılığından elde ettiği aylık 176 bin TL geliri kaybettiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
