Yemen'deki Hadramevt Valisi: "Seyun Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor"

Güncelleme:
Yemen'in Hadramevt Valisi Salim el-Hanbeşi, Seyun Uluslararası Havalimanı'nın yakın zamanda yeniden hizmete açılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Havalimanı, önceki dönemlerde yaşanan yağmalamalar nedeniyle bazı hasarlarla karşı karşıya kalmıştı.

Yemen'in Hadramevt Valisi ve Vatan Kalkanı Kuvvetlerinin komutanı Salim el-Hanbeşi, Seyun Uluslararası Havalimanı'nı yakın zamanda yeniden hizmete açmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Hanbeşi, Seyun kentinde Hadramevt Ulusal Konseyi binasının açılışı dolayısıyla basın mensuplarına açıklama yaptı.

Vali Hanbeşi, Hadramevt vilayetinin merkez kenti Seyun'daki Uluslararası Havalimanı ile vilayetin merkezi Mukalla'daki Reyyan Havalimanı'nın, önceki dönemlerde bazı cihaz ve ekipmanların yağmalanmasına maruz kaldığını söyledi.

Yetkili kurumların söz konusu hasarları tespit etmek ve gidermek üzere çalıştığını belirten Hanbeşi, bunun havalimanlarının yeniden hazır hale getirilmesini ve faaliyetlerine tam olarak dönmesini sağlayacağını ifade etti.

BAE destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

Konseyin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Kaynak: AA / Murat Başoğlu - Güncel
