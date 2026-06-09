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Yemen hükümetinden Aden ve Hadramevt'teki elektrik krizine Suudi Arabistan destekli çözüm planı

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Yemen hükümeti, Aden ve Hadramevt'teki elektrik krizini çözmek için Suudi Arabistan'ın desteğiyle elektrik üretim kapasitesini kademeli olarak artıracak acil bir plan başlatıyor. Plan kapsamında dizel ve fuel-oil temini, santral iyileştirmeleri ve yaz aylarında artan talebe karşı önlemler yer alıyor.

Yemen hükümeti, Aden ve Hadramevt illerinde yaşanan elektrik krizinin çözümü için Suudi Arabistan'ın desteğiyle elektrik üretim kapasitesinin kademeli olarak artırılmasını hedefleyen acil bir planı hayata geçiriyor.

Yemen Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Elektrik ve Enerji Bakanlığının Suudi Arabistan'daki ilgili kurumlarla işbirliği içinde dizel ve fuel-oil yakıtı temin edeceği belirtildi.

Açıklamada, "İlk acil aşama, 9 Haziran Salı günü başlayacak ve (elektrik üretimi) gelecek hafta içinde kademeli olarak artırılacak." ifadelerine yer verildi.

Plan kapsamında enerji santrallerinin iyileştirilmesi ve üretim kapasitelerinin artırılması dahil önlemlerin alınacağı ve ilerleyen dönemlerde "kademeli ve somut gelişme sağlanacağı" belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaz sezonunda elektrik hizmetinin karşılaştığı zorluklarda ile sıcaklıkların yükselmesi ve enerjiye olan talebin artması sonucu halkın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle geçici başkent Aden ve Hadramevt'te yapılan barışçıl protestolar takip edilmiştir."

Yemen'deki elektrik krizinin Başkanlık Konseyi ve Başbakanlık tarafından doğrudan takip edildiği aktarılan açıklamada, Aden ve Hadramevt'te elektrik üretimini artırmak amacıyla birbirine paralel pratik adımların uygulamaya konulduğu kaydedildi.

Yemen Elektrik ve Enerji Bakanlığı da Suudi Arabistan'ın Yemen halkına yönelik "tarihi desteğinin sürdüğünü" belirterek, bu desteğin elektrik santrallerinin kesintisiz çalışmasında "çok önemli bir rol oynadığını" vurguladı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
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