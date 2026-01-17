Haberler

Emep'li Karaca: Yemeksepeti Kuryeleri 18-19-20 Ocak'ta Kontak Kapatacak

Güncelleme:
Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, Yemeksepeti kuryelerinin insanca çalışma koşulları talebiyle 18-19-20 Ocak tarihlerinde iş bırakacaklarını açıkladı. Kurye emekçileri, şeffaf ücretlendirme ve güvenli çalışma koşulları talep ediyor.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Yemeksepeti kuryelerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle 18-19-20 Ocak tarihlerinde iş bırakacağını açıkladı.

Karaca, Yemeksepeti kuryelerinin grev kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Yemeksepeti kuryeleri insanca yaşama, insanca çalışma koşulları talebiyle 18-19-20 Ocak tarihlerinde kontak kapatacak! Motorlu kurye emekçilerinin aylardır dile getirdiği talepler son derece açık: Şeffaf ücretlendirme, erişilebilir bonus sistemi, adil mesafe-ücret dengesi, güvenli çalışma koşulları ve karar süreçlerine katılım. Buna karşılık patronların tutumu da bir o kadar net: Görmezden gelmek, oyalamak ve dayatmalara devam etmek. Platform şirketleri, teknolojiyi kalkan yaparak işçiyi güvencesizliğe mahkUm etmeye çalışıyor.

Bugün motorlu kuryelere dayatılan bu düzen, yarın tüm hizmet sektörünün 'normali' haline getirilmek isteniyor. Bu yüzden kurye emekçilerinin mücadelesi tekil bir işyeri meselesi değildir. Bu, emeğin değersizleştirilmesine karşı yürütülen açık bir sınıf mücadelesidir. Motokurye emekçileri yalnız değildir. 18-19-20 Ocak'ta yükselttikleri sesi büyüteceğiz. Biz de bulunduğumuz her mücadele alanında taleplerini en yüksek sesle dile getireceğiz."

