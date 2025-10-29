Haberler

Yemek Sektöründe 51 Yaşında Başarıya Ulaşan Hüseyin Çevik

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 11 yaşında mutfakla tanışan 51 yaşındaki Hüseyin Çevik, yıllar süren emeğinin ardından kurduğu yemek şirketinde 20 kişiye istihdam sağlıyor ve her gün yaklaşık bin kişiye yemek hizmeti sunuyor.

Çevik, uzun yıllar boyunca farklı işletmelerde çalışarak sektördeki tüm kademelerde görev aldı. 2009 yılında kendi yemek şirketini kuran Çevik, 20 kişiye iş imkanı sunuyor.

Çevik, AA muhabirine, her gün yaklaşık bin kişiye yemek hizmeti sunduklarını söyledi.

Küçük yaşlarda başladığı iş hayatında pek çok zorluğun üstesinden geldiği belirten Çevik, "Çocukluğumdan bu yana işimi severek yapıyorum. Birçok yerde mutfaklarda çalıştım. Bugün ise kendimi işi kurdum ve çalışıyorum. Hedefim işimi her geçen gün daha da büyütmek ve daha fazla kişiye istihdam sağlamak." dedi.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
