Yeğeninin arazide vurduğu amcaya, ekipler 2 kilometrelik yürüyüşle ulaştı - Haberler

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Yeğeninin arazide vurduğu amcaya, ekipler 2 kilometrelik yürüyüşle ulaştı

Demirören Haber Ajansı - Yaşar Coşkun - Güncel
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Yeğeninin arazide vurduğu amcaya, ekipler 2 kilometrelik yürüyüşle ulaştı

KONYA'da Görkem Ü., hayvan otlatırken dağlık arazide karşılaştığı husumetli amcası Hasan Ü.'yü (45) av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

KONYA'da Görkem Ü., hayvan otlatırken dağlık arazide karşılaştığı husumetli amcası Hasan Ü.'yü (45) av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Hasan Ü., ekiplerin yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşü sonrası bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi Akdağ mevkisinde meydana geldi. Görkem Ü., iddiaya göre, arazide kendisi gibi hayvan otlatan ve aralarında daha önceden husumet bulunan amcası Hasan Ü. ile karşılaştı. Amca- yeğenin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Görkem Ü., amcası Hasan Ü.'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Hasan Ü., tüfekten çıkan saçmaların karnına ve bacağına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Görkem Ü. ise olay yerinden kaçtı.

YARALIYA ULAŞMAK İÇİN 2 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Karnından ve bacağından yaralanan Hasan Ü. 112'yi arayıp, silahla yaralandığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye hareket eden jandarma ve sağlık ekipleri, belirli bir noktada araçları bırakıp, dağlık arazide yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra Hasan Ü.'ye ulaştı.  Mahallelinin de yardımıyla dağlık bölgeden indirilen Hasan Ü., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Görkem Ü. kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Güncel

Seydişehir Jandarma Taraşçı Akdağ Güncel Haberler

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