Kayseri'de Yediveren Kadın Girişimci Kooperatifi son hasadını yaptı

Kocasinan ilçesinde faaliyet yürüten Yediveren Kadın Girişimci Kooperatifi son hasadını yaptı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kadınların hem organik ürünleri ürettiği hem de satışını gerçekleştirdiği modelin örnek bir proje olduğunu ifade etti.

Çolakbayrakdar, bahçede 8 kadın çiftçinin doğal ürünleri yetiştirme imkanı bulduğunu belirtti.

Şehir ve ülke ekonomisine destek olmayı amaçladıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"2023 yılında kurduğumuz kooperatif aktif bir şekilde tarlada üretime başladı ve bu yıl da son hasadını yaptı. Annelerin eli burada da farkını hissettiriyor. Hem organik hem de Kayseri'mizin yerel tohumlarının yetiştirildiği bir mekan olan burası, 1200 metrekarelik parsellerden oluşan toplam 25 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Hanım kardeşlerimizin, hayatın her alanında olduğu gibi tarımsal üretimde de yer alabilmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz."