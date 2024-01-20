Yedikuyular Kayak Merkezi'nde Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Yedikuyular bölgesinde etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı tesisler de kapatıldı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular bölgesinde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda etkisini sürdüren sis, araç sürücülerini zorladı.
Hafta sonu tatilinin değerlendirmek için gelen vatandaşlar, görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü bölgede siste güçlükle ilerleyebildi.
Yoğun sis nedeniyle Yedikuyular'da bulunan bazı tesisler de kapatıldı.