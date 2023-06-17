- Yaz ayında dolu yağışı kıştan kalma görüntü ortaya çıkardı

Dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde yaz ayının ortasında etkili olan dolu yağışı sonrası yollar beyaza bürünürken, ortaya ise kıştan kalma manzara çıktı.

İlçeye bağlı Çukurgelik köyünde sağanak yağış öncesi dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı ile birlikte her taraf beyaz örtüyle kaplanarak adeta yaz ayını kışa çevirdi. Sürücüler, doludan dolayı beyaza bürünen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bir sürücü beyaz örtüyle kaplanan yolda ilerlerken o anları ise cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.