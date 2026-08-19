(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Türkiye bir faiz ekonomisine mahkum değildir" ifadesini kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Trump, ABD'nin artık bu faiz yükünü taşıyamayacağını söylüyor. Haklı. Çünkü ABD 2025 yılında 970 milyar dolar faiz ödedi. Bu rakam, ABD milli gelirinin yaklaşık yüzde 3,2'sine karşılık geliyor. Peki Türkiye'nin durumunu neden konuşmuyoruz? Türkiye 2025 yılında 2 trilyon 54 milyar lira faiz ödedi. Faiz giderlerimizin milli gelire oranı ise yaklaşık yüzde 3,3.

Yani dünyanın en büyük ekonomisinde milli gelirin yüzde 3,2'sine ulaşan faiz yükü büyük bir problem olarak görülürken, Türkiye'de bunun da üzerine çıkan faiz yükünü normal karşılamamız bekleniyor. Üstelik mesele yalnızca rakamların büyüklüğü değildir. Faize ödediğiniz her lira çiftçiden, esnaftan, emekliden, eğitimden, üretimden ve yatırımdan eksilen paradır.

ABD 970 milyar dolarlık faiz yükünü nasıl azaltacağını tartışıyor. Biz ise her yıl daha fazla faizi nasıl ödeyeceğimizi konuşuyoruz. Türkiye bir faiz ekonomisine mahkum değildir. Bizim ihtiyacımız borcu daha pahalı çevirebilen bir ekonomi değil; üretimi artıran, bütçesini sağlamlaştıran, enflasyonu düşüren ve faiz yükünü milletimizin sırtından alan bir ekonomi yönetimidir. Amerika kendi faiz yükünü mesele ediyorsa, Türkiye kendi faiz yükünü çok daha yüksek sesle mesele etmek zorundadır."

Kaynak: ANKA