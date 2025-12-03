Ağıralioğlu: "İktidarımızda Milletimizin Ekmeğini 'Rakam Oyunlarına' Teslim Etmeyeceğiz"

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "İktidarımızda TÜİK'in de Merkez Bankası'nın da kapısına siyaset dayanmayacak. Enflasyon, gerçek sepetle, gelir gruplarının satın alma gücüne göre ölçülecek. Ücret artışları sadece enflasyona değil, büyümeden adil pay esasına göre belirlenecek. Çalışanın alın teri, emeklinin onuru, çiftçinin toprağı devletin vicdanında da bütçesinde de korunacak. Milletimizin hakkını, milletimizin hukukunu, milletimizin ekmeğini 'rakam oyunlarına' teslim etmeyeceğiz" dedi.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TÜİK'in kasım ayı enflasyonunu aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 olarak açıkladığını anımsattı.

Piyasanın, uzmanların, akademinin, hatta hükümete yakın çevrelerin bile aylık enflasyonun yüzde 1'in üzerinde olacağını beklediğini ifade eden Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Ama TÜİK yine 'milletin gerçekliğini' yansıtmayan bir rakamla karşımıza çıkıyor. Büyüme verilerine göre tarım sektörü yüzde 12,7 küçülmüş. Aynı TÜİK diyor ki 'Gıda fiyatları yüzde 0,69 düşmüş'. Bu çelişkinin ne ekonomik bir izahı var ne de bilimsel bir zemini. ya büyüme verileriniz yanlış ya da enflasyon verileriniz hatalı. Ama kesin olan şu: Bu milletin yaşadığı hayat, sizin açıkladığınız rakamlara sığmıyor. Peki, enflasyonu düşük gösterme gayreti neden? Çünkü Merkez Bankası yıl sonu enflasyonunu yüzde 31–33 diyerek ipoteklemişti. Çünkü memurun, emeklinin ocak zammı düşük tutulmak isteniyor. Çünkü rakamlar küçültülerek milyonların hakkı törpüleniyor. Üst düzey bürokratlara enflasyon erimesi gerekçe gösterilip bir gecede 30 bin lira seyyanen zam bulunuyor. Peki aynı erimeyi yaşayan milyonlarca insan? Onların hakkı niçin takvimin kenarına sıkıştırılıyor?

"İktidarımızda milletimizin ekmeğini 'rakam oyunlarına' teslim etmeyeceğiz"

Enflasyon düşüyor mu bilinmez… Ama bu ülkede artık bir güvensizlik enflasyonu var. Asgari ücrete yüzde 25 zam konuşuluyor; resmi enflasyon yüzde 31 ise, daha yıl başlamadan işçinin kaybı ortadadır. Bu, alın terinin değerini eksiltmektir. Bu, emeğin hukukunu hiçe saymaktır. Biz diyoruz ki: Enflasyonu makyajlayarak refah üretemezsiniz. İstatistiği siyasete bağlayarak güven tesis edemezsiniz. Yoksulluğu gizleyerek adalet kuramazsınız. ve milletimize söz veriyoruz: İktidarımızda TÜİK'in de Merkez Bankası'nın da kapısına siyaset dayanmayacak. Enflasyon, gerçek sepetle, gelir gruplarının satın alma gücüne göre ölçülecek. Ücret artışları sadece enflasyona değil, büyümeden adil pay esasına göre belirlenecek. Çalışanın alın teri, emeklinin onuru, çiftçinin toprağı; devletin vicdanında da bütçesinde de korunacak. Milletimizin hakkını, milletimizin hukukunu, milletimizin ekmeğini 'rakam oyunlarına' teslim etmeyeceğiz."