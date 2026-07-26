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Yavuz Ağıralioğlu'ndan motorine 4,20 liralık zamma tepki: "Üretimin maliyetini artırarak enflasyonu düşüremezsiniz"

Yavuz Ağıralioğlu'ndan motorine 4,20 liralık zamma tepki: 'Üretimin maliyetini artırarak enflasyonu düşüremezsiniz'
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(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, motorine gelen 4,20 liralık zamma tepki göstererek, "Pompaya yaptığınız her zam, birkaç gün sonra markette ekmeğin, sütün, etin, sebzenin, meyvenin etiketine yazılır.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, motorine gelen 4,20 liralık zamma tepki göstererek, "Pompaya yaptığınız her zam, birkaç gün sonra markette ekmeğin, sütün, etin, sebzenin, meyvenin etiketine yazılır. Sonra da çıkıp 'Enflasyonla mücadele ediyoruz' diyorsunuz. Üretimin maliyetini artırarak enflasyonu düşüremezsiniz" açıklamasını yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, motorine bu gece 4 lira daha zam geldiğini, litre fiyatının 80 liraya dayandığını belirtti. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Bu zam sadece pompaya gelmedi! Çiftçinin tarlasına, üreticinin tezgahına, nakliyecinin kamyonuna, esnafın dükkanına ve nihayetinde milletimizin sofrasına geldi. Son bir yılda dünyada motorin fiyatları ortalama yüzde 32 artarken Türkiye'de yüzde 46 arttı. Dünyada motorinin ortalama litre fiyatı yaklaşık 71 lirayken biz 80 lirayı konuşuyoruz.

"ÜRETENİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEKSİNİZ"

Motorin yalnızca bir akaryakıt değildir, tarımın, üretimin, ticaretin ve lojistiğin ana maliyetlerinden biridir. Pompaya yaptığınız her zam, birkaç gün sonra markette ekmeğin, sütün, etin, sebzenin, meyvenin etiketine yazılır. Sonra da çıkıp 'Enflasyonla mücadele ediyoruz' diyorsunuz.

Üretimin maliyetini artırarak enflasyonu düşüremezsiniz! Önce zam ve vergilerle maliyetleri yükseltip, sonra yükselen enflasyonu yüksek faizle bastırmaya çalışıyorsunuz. Bu yanlış ekonomi politikasının faturasını da her defasında milletimize ödetiyorsunuz. Ekonomi, zamla, vergiyle, faizle milletin boğazını sıkarak yönetilmez. Üretenin yükünü hafifleteceksiniz. Çiftçinin tarlasını, sanayicinin çarkını, esnafın dükkanını ayakta tutacaksınız. Millete güven, ekonomiye istikrar vereceksiniz. Çünkü üretmenin pahalı olduğu bir memlekette hayat ucuzlamaz, refah değil, yoksulluk büyür!"

Kaynak: ANKA
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