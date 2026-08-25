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Ağıralioğlu: Hukukun olmadığı yere yatırım gelmez

Ağıralioğlu: Hukukun olmadığı yere yatırım gelmez
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'den 2026 yılının ikinci çeyreğinde 0,9 milyar dolarlık net doğrudan yatırım çıkışı yaşandığını belirterek, "Hukukun olmadığı yere yatırım gelmez. Öngörülebilirliğin olmadığı yerde üretim büyümez. Güvenin olmadığı yerde sermaye durmaz" dedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'den 2026 yılının ikinci çeyreğinde 0,9 milyar dolarlık net doğrudan yatırım çıkışı yaşandığını belirterek, "Hukukun olmadığı yere yatırım gelmez. Öngörülebilirliğin olmadığı yerde üretim büyümez. Güvenin olmadığı yerde sermaye durmaz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın yatırımcıya güven verecek bir hukuk düzeni ve öngörülebilir bir ekonomi oluşturamadığını öne sürdü. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"25 yıldır iktidardasınız. Hala yatırımcıya güven verecek bir hukuk düzenini, öngörülebilir bir ekonomiyi, istikrarlı bir yatırım iklimini kuramadınız.

2026'nın ikinci çeyreğinde Türkiye'den 0,9 milyar dolar net doğrudan yatırım çıkışı var. Aynı dönemde Türk vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkul yatırımları 2,6 milyar dolara ulaşmış. Yani yabancı sermaye Türkiye'ye gelmekte tereddüt ediyor, bizim insanımız da kazandığını, biriktirdiğini dışarıya taşıyor. Sonra dönüp bize 'ekonomi iyi gidiyor' diyorsunuz. İyi giden ekonomi böyle olmaz.

Sermaye güven ister. Yatırımcı hukuk ister. Üretici yarınını görmek ister. Hukukun olmadığı yere yatırım gelmez. Öngörülebilirliğin olmadığı yerde üretim büyümez. Güvenin olmadığı yerde sermaye durmaz.

Türkiye'nin artık yeni bir ekonomi yönetimine, yeni bir anlayışa ve yeniden güven duygusuna ihtiyacı var. Biz bunu başaracağız. Türkiye'yi sermayenin kaçtığı değil; sermayenin, doğrudan yatırımın ve üretimin yöneldiği bir ülke haline getireceğiz."

Kaynak: ANKA
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