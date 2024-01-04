Yavru pandanın çeşitli görüntüleri
Moskova Hayvanat Bahçesi'nde doğan Rusya'nın ilk dev panda yavrusu Katyuşa'nın çeşitli görüntüleri paylaşıldı.
1. Yavru pandanın çeşitli görüntüleri
Moskova Hayvanat Bahçesi'nde 2023'ün Ağustos ayında doğan Rusya'nın ilk dev panda yavrusuna Katyuşa adı verildi. Bu isim 380.000'den fazla kişinin katıldığı bir isim yarışmasında verilen oylar arasından seçildi.
Panda yavrusu Katyuşa, dev pandalar Ru Yi ve Ding Ding adlı pandaların yavrusu olarak dünyaya geldi. Yavrunun sağlık durumu iyi.