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Yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 11 gözaltı

Yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 11 gözaltı
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İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıtıp yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suç gelirlerini paravan şirket hesapları üzerinden akladıkları tespit edildi.

İstanbul merkezli 8 ilde, kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıtıp yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri paravan şirket hesapları üzerinden akladıkları tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıttıkları, telefonla ulaştıkları kişileri yatırım danışmanlığı ve yüksek kazanç vaadiyle ikna ederek dolandırdıkları belirlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin ise üçüncü kişiler adına kurulan paravan şirketlerin banka hesapları üzerinden transfer edildiği tespit edildi.

Çalışmaların ardından İstanbul merkezli Adana, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, organize şekilde yatırım vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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