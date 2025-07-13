Yat Rallisi Gökçeada'da Finale Ulaştı

Yat Rallisi Gökçeada'da Finale Ulaştı
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Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından düzenlenen yat rallisi, bu yıl da Gökçeada'da gerçekleştirildi. Katılımcılar, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Eceviy Atalay tarafından karşılandı.

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD), her yıl düzenlediği yat rallisini bu sene de sürdürdü.

Rallinin finalinde Kaleköy-Gökçeada'ya ulaşan katılımcılar, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Eceviy Atalay ve meclis üyeleri tarafından karşılandı.

Gökçeada Belediyesinden yapılan açıklamada, "Gökçeada Belediyesi olarak, denizcilik kültürünü yaşatan bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapmaktan onur duyuyor; tüm katılımcılara adamıza kattıkları değer için teşekkür ediyoruz." denildi.???????

Kaynak: AA / Mehmet Efe Kansu - Güncel
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