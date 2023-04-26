YAŞLI ADAM PARKTA TABANCAYLA BOŞ ARAZİYE ATEŞ ETTİ; O ANLAR KAMERADA

DİYARBAKIR'da bir kişi, parkta tabancasıyla boş araziye nişan alarak ateş etti.

DİYARBAKIR'da bir kişi, parkta tabancasıyla boş araziye nişan alarak ateş etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Nisan'da öğlen saatlerinde Çermik ilçesi Saray Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. 3'ü kadın 4 kişiyle parka gelen yaşlı bir adam, yanında getirdiği tabancayı çıkararak tepelik olan boş araziye nişan alıp ateş etti. Yanında bulunan erkek ise, yaşlı adam ateş ederken cep telefonu kamerasıyla kaydetti. O sırada parkta bulunan başka bir kişi de, o anları kendi cep telefonu kamerasına kaydetti. (DHA)