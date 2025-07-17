Yasada Dışı Falcılık Uygulaması Sahibi Tutuklandı

Yasada Dışı Falcılık Uygulaması Sahibi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sertaç Taşdelen, 'FALADDİN' ve 'Binnaz' isimli mobil uygulamalar aracılığıyla yasadışı para kazanması ve suç örgütü kurma suçlamasıyla tutuklandı. Polis, operasyonla mal varlıklarına ve hesaplarına el koydu.

'FALADDİN' ve 'Binnaz' isimli mobil uygulamalar ve internet sitelerini kurarak yasadışı yollarla yüklü miktarda para kazandıkları tespit edilen Sertaç Taşdelen'in banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taşdelen, tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mobil uygulamalar ve bu uygulamalara bağlı internet siteleri üzerinden yasadışı yollarla gelir elde edildiğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda, falcılık faaliyetlerinin bir şirket üzerinden organize edildiği ve çeşitli yasadışı yöntemlerle yürütüldüğü belirlendi. Soruşturmada şüphelilerin; 677 sayılı Kanuna muhalefet, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlarını işlediği belirlendi. Çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde 2 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda; 1 cep telefonu, 1 sim kart, 1 tablet, 7 bilgisayar, 1 harici hard disk, 1 USB bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Ayrıca, yaklaşık 107 milyon 500 bin lira değerinde olduğu belirlenen 2 araç, 2 deniz aracı ve 2 şirketin mal varlıklarına el konuldu.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNCE TUTUKLANDI

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Sertaç Taşdelen 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sertaç Taşdelen tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı

LGS'deki şaibe iddialarının ardından MEB'de üst düzey görevden alma
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı

107 milyon TL'lik mal varlığına el konulan Sertaç Taşdelen tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon! İsrail'e gözdağı olacak mesajı verdi

Şara ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı
Pezeşkiyan'ın İsrail önlemi skandalla bitti! Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı

Pezeşkiyan'ın aracı yolda kaldı! Sebebi düşmanlarını fena güldürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunus Emre Vakfı'ndaki milyonluk vurgun soruşturmasında eski başkan gözaltına alındı

Milyonluk vurgunla suçlanan vakıf başkanı havalimanında yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.