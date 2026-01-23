Haberler

Papel Elektronik A.Ş'ye yasa dışı bahis ve kara para soruşturması: 41 gözaltı kararı

Güncelleme:
PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı.

PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında, '7258 sayılı kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında; TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine rol aldıkları ve 'Para nakline aracılık etme' suçunu işledikleri belirlendi.

41 GÖZALTI KARARI, TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Öte yandan, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

