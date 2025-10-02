Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 55 Kişi Hakkında İddianame

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Kork'a 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' ve 'Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlamaları yöneltiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel