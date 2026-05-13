Haberler

21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonu; 61 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edildi.

ŞANLIURFA merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelinin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde toplam 5 milyar 800 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeval Mermer:

Şanlıurfa'da başlayan bu operasyonun geniş ölçekte uygulanması güzel tabi ama daha ilginç olan taraf şu: bu bahis sitelerini kullananlar da çoğunlukla erkekler, kadınlar böyle riskli işlere girmezler zaten

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVeli Çağlar Teke:

Rabbim bu ülkeyi korusun, para aklanması yapılmış demek ki, devlet güçleri mashallah çok başarılı olmuş operasyonda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuğba Köse:

bu çetenin üyeleri hak ettikleri cezayı almalı, 5.8 milyar lira ne kadar büyük bir para biliyor musunuz? bu tür suçlularla kesinlikle daha sert muamele yapılması lazım, yoksa hiç korkmazlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim

Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında anne de tutuklandı

33 kişi tutuklanmıştı! Bir ilimizi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme
2 milyon dolar bağış yaptığı fenomenle buluştu, olay çıktı

2 milyon dolar harcayan abonesi fenomene hayatının şokunu yaşattı!
Kapıkule'de şaşkına çeviren operasyon: Yolcu otobüsünde 2 bin adet canlı yeşil alg ele geçirildi

Yolcu otobüsü ile ülkeye sokmaya çalıştılar! Hepsi canlı

Erzurumsporlu Giorbelidze, eşiyle yaptığı dansla kutlamalara damga vurdu

Tüm şehir, bu Gürcü çifti konuşuyor
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Antalya'da denizin dibi dileklerle doldu: Ev, araba ve sağlık istekleri

Hepsi denizin dibinden çıkarıldı! İçindekiler şaşırtıcı
Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak! Büyük kaos kapıda

Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak!