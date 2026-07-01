Kırşehir merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklama

KIRŞEHİR merkezli 3 ilde polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya ve finansal hareketlere yönelik incelemeler ile MASAK analiz raporlarının değerlendirilmesi sonucunda başlatılan soruşturma kapsamında yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere ulaşıldı. Şüphelilerin farklı illere yayılan bir yapı içerisinde hareket ettiği belirlendi. Bu kapsamda Kırşehir, Kırıkkale ve İstanbul'daki belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda C.K, K.Y. ve M.A. ve Y.D. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 3 adet SIM kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, SD kart ve tablet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden C.K., K.Y. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilere ait banka hesaplarında bulunan 3 milyon 801 bin 374 lira 5 kuruş ile yaklaşık 1 milyon lira değerinde araç ve 2 milyon 500 bin lira değerindeki taşınmaza el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı