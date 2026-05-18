Antalya ve Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 233 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 18,3 milyar TL işlem hacmine sahip 233 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere, milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda; evlatlarımızın geleceğini ve ekonomik güvenliğimizi hedef alan yasa dışı bahis şebekelerine karşı bugün şafak vakti iki büyük darbe birden indirilmiştir. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde ve emniyet teşkilatımızın aylar süren titiz çalışmaları neticesinde; 20 ilde, 139 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında 11,3 milyar TL'yi aşan bir işlem hacmi bulunan 183 şüpheliye yönelik adli işlem yapılmıştır" dedi.

MERSİN'DE 50 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Gürlek, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma teşkilatı tarafından yürütülen operasyonda ise, yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağının çökertildiğini bildirdi. Gürlek, "7 milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanmış, suçtan elde ettikleri lüks araç ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el konulmuştur. Milletimizin huzurunu ve devletimizin ekonomik güvenliğini hedef alan bu yapılara karşı bu operasyonları başarıyla gerçekleştiren; Antalya ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve siber dünyanın görünmez kahramanları olan tüm siber suçlarla mücadele ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir. Suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz, hukukun verdiği yetkiyle, köklerini kazıyana kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
