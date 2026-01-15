Haberler

Banka hesaplarını kiralayıp yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şüphelilerine gönderen 16 kişi gözaltına alındı

Banka hesaplarını kiralayıp yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şüphelilerine gönderen 16 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, banka hesaplarını kiralayan 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık için hesapları kullandıkları belirlendi.

TOKAT ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, vatandaşların banka hesaplarını para karşılığı kiralayıp yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şüphelilerine gönderdikleri belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, hesapların aktif olduğu telefonları, dikkat çekmemek için otobüslerle emanet paket olarak başka şehirlere gönderdiği ortaya çıktı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede berberlik yapan Cihan Y.'nin, vatandaşlara 10 ile 15 bin lira arasında ödeme vadederek banka hesaplarını kiraladığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin çalışma yöntemi deşifre edildi. Şüphelilerin, ikna ettikleri kişiler adına yeni hat ve cep telefonu aldıkları, banka hesaplarını bu telefonlarda aktif ettikten sonra cihazları İstanbul'daki bağlantılarına ulaştırmak için otogardan yolcu otobüslerine 'Emanet paket' olarak verdikleri belirlendi. Bu hesapların daha sonra yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraların trafiğinde kullanıldığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, 11 Ocak'ta İstanbul ve Erbaa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen 'Ateş' kod adlı Cihan Y. ile İstanbul'daki bağlantısı Barış E.'nin de aralarında bulunduğu toplam 16 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyon kapsamında Erbaa'da yakalanan Erdoğan S., Koray E., Cihan E., Hüseyin K., Rahim Can Y., Furkan B., Halil O., Mehmet Can Ç., Uğur D., Davut Y., Kerim D., Özlem T., Yusuf Ö. ve Taner A. ile İstanbul'da yakalanan Barış E., jandarmadaki 4 günlük gözaltı sürelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Erbaa Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor

Türkiye'nin yanı başında dev hazırlık! Operasyon artık an meselesi
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Mourinho'nun Porto mağlubiyeti sonrası söyledikleri hayrete düşürdü

Mağlubiyet sonrası söyledikleri hayrete düşürdü
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu
Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı

Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı
Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba

Osimhen ülkeyi ikiye böldü: 118'de çıkan karar olay oldu